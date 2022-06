OM : Combien vaut désormais Sead Kolasinac sur le mercato ?

Sead Kolasinac poursuivra-t-il l’aventure avec l’OM, la saison prochaine ?

Six mois et puis s’en va déjà, Sead Kolasinac ? Sur le papier, cet hiver, la prise était belle : un latéral gauche international bosnien, en provenance de la Premier League et d’Arsenal. Et le tout, recruté libre. Mais l’opération n’a pas donné les résultats escomptés, sur la deuxième moitié de la saison de l’OM, si bien que le club, selon Foot Mercato, voudrait désormais s’en séparer.

L’OM penserait (déjà) à se séparer de Sead Kolasinac

Mais alors, à combien est-il évalué, le défenseur né en Allemagne, il y a 28 ans ? A moins que la vingtaine de millions d’euros qu’il justifiait au plus fort de sa carrière, c’est une certitude. Bien moins d’ailleurs, que ce soit de l’appréciation de Transfermarkt, à 3 millions d’euros, à la plus restreinte, de l’Observatoire du football, entre 1 et 2 millions.

Arrivé libre au mercato de l’hiver et recruté jusqu’en 2023

Cela pour estimation à la dernière saison contractuelle qu’il reste au joueur, après qu’il se soit engagé sur un exercice et demi, le 18 janvier dernier. Sead Kolasinac est arrivé libre à Marseille, comme précédemment à Londres, chez les Gunners d’Arsenal, depuis le club de Schalke 04 en Allemagne, qui l’a lancé chez les pros. Le Bosnien a disputé 14 rencontres sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Il est arrivé libre