OM : Combien vaut Duje Caleta-Car sur ce mercato ?

Duje Caleta-Car changera-t-il de maillot cet hiver ?

Les mois passent, les mercato se ressemblent pour Duje Caleta-Car, convié par l’OM, comme l’été dernier, à idéalement trouver un nouveau challenge ailleurs qu’à Marseille. Et si possible, qui rapporte une indemnité cash. C’est que le club phocéen a nécessité de céder des joueurs cet hiver, pour équilibrer les comptes, au bilan, en juin prochain. Au dernier passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français l’a fait comprendre, en ordonnant l’encadrement des salaires et des indemnités sur les transferts.

Sur ce mercato non plus, l’OM ne retiendra pas Duje Caleta-Car

Duje Caleta-Car est donc un des profils idoines au départ. Parce que le défenseur central a l’attention d’autres équipes, notamment en Premier League et avant qu’il ne rentre dans sa dernière saison contractuelle, au risque sinon, de le voir partir libre. L’Olympique de Marseille aura peut-être du mal à le céder à plus que les 19 millions d’euros payés pour lui, en 2018, au RB Salzbourg, car Caleta Car est plutôt valorisé désormais, de 15 à 20 millions, par l’Observatoire du football et 16 millions, par Transfermarkt.

Une économie d’autant plus nécessaire que les jauges sont de retour

Néanmoins, dans cette fourchette tarifaire, le club n’en serait clairement pas perdant, à l’amortissement des années passées par le joueur, en Provence. Il faudrait a minima s’en séparer à hauteur de 5,7 millions d’euros, dilué sur l’indemnité de son recrutement, et les années de son contrat. L’international croate a signé cinq ans, jusqu’en 2023, qui lui rapporte près de 200 000 euros brut mensuels, moins les bonus. C’est une économie non négligeable que ferait son club, alors que la masse salariale doit encore être diminuée, de surcroît en cette rentrée 2022 marquée par de nouvelles jauges de spectateurs, particulièrement préjudiciables à Marseille, où l’affluence est la plus élevée de France.