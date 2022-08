OM: Combien vaut Eric Bailly sur ce mercato ?

Eric Bailly se rapproche de plus en plus de l’OM.

Le souhait d’Igor Tudor a été exaucé. Le coach marseillais évoquait la semaine dernière le besoin d’un renfort supplémentaire dans le secteur défensif. Après Mbemba, Gigot, Touré, Clauss, Tavares et Kaboré, l’OM tient son nouveau défenseur, en la personne d’Eric Bailly, qui débarque en provenance de Manchester United. Peu utilisé la saison passée, l’international ivoirien (46 sélections) arrive en prêt pour un an, avec obligation d’achat en cas de qualification du club phocéen en C1, la saison prochaine.

Eric Bailly à l’OM pour au moins une saison

Le nouveau défenseur de Marseille a fait ses classes en Espagne. Formé à l’Espanyol Barcelone, Eric Bailly ne dispute que 5 rencontres avec l’équipe première avant de signer, durant le mercato d’hiver 2015, à Villarreal contre 5,7 M€. Il restera un an et demi au sous-marin jaune, puis il est transféré chez les Red Devils en 2016, qui déboursent 38 M€ pour le défenseur, alors âgé de 22 ans. Il en a 28 aujourd’hui et son contrat en Angleterre expire en 2024. L’Ivoirien est estimé à 6 millions d’euros selon Transfermarkt, une valorisation similaire à celle de l’Observatoire du football, qui évalue le joueur entre 4 et 7 millions d’euros, sur le marché actuel.

🔵 Eric Bailly va s’engager à l’OM, sous forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 10 millions d’euros. Elle sera levée automatiquement s’il joue 50% des matchs ou si l’OM se qualifie en C1. @FabriceHawkins @flogermain — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2022

Un salaire proche de 5 M€ par an à United

Ce mardi RMC avance quelques conditions, à son transfert vers Marseille : le prêt serait payant à 2 M€ et l’option d’achat fixée à 10 millions. En paraphant un bail de 5 ans chez les Mancuniens, Eric Bailly percevait 4,6 millions d’euros brut annuels (hors bonus). Un salaire revu à la hausse après sa prolongation de contrat en avril 2021, de l’ordre de 4,92 M€ à l’année. Reste à savoir si l’OM prendra en charge une partie ou l’intégralité de son salaire, pour cette année de prêt.