OM: Combien vaut Issa Kaboré sur ce mercato ?

Issa Kaboré s’est engagé avec l’OM en prêt, mais le club phocéen a une option d’achat.

L’OM continue son mercato XXL et a officialisé, cette semaine, une nouvelle arrivée. Le latéral droit Issa Kaboré débarque sur la Canebière pour une saison en prêt, assorti d’une option d’achat. Le défenseur de 21 ans connaît la Ligue 1 puisqu’il appartient à Manchester City mais était prêté la saison passée à l’ESTAC Troyes, qui fait partie du City Group. L’international burkinabé (27 sélections), élu meilleur espoir de la CAN en 2022, arrive en tant que doublure de Jonathan Clauss, sur le coté droit.

Issa Kaboré prêté à l’OM par Manchester City

Né et formé au Burkina Faso, Issa Kaboré (cousin de Charles Kaboré, ancien joueur de l’OM de 2007 à 2013) rallie l’Europe à 18 ans et le FC Malines, en Belgique. Une saison plus tard, il signe contre 4,5 M€ à Manchester City, qui le prête dans la foulée dans son ancien club. Le jeune burkinabé est de nouveau prêté la saison passée à Troyes, où il dispute 32 matches de Ligue 1 et participe au maintien de la formation auboise dans l’élite. Aujourd’hui à Marseille, Kaboré est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Une valorisation proche de celle calculée par l’Observatoire du football, située entre 4 et 7 millions d’euros, sur ce mercato.

Il arrive dans un rôle de remplaçant

Lié à Manchester City jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de Troyes percevrait un salaire d’environ 45 000 euros brut mensuels. Annoncé comme doublure de Jonathan Clauss dans le couloir droit du 3-4-2-1 d’Igor Tudor, Issa Kaboré profitera du calendrier intense de l’OM pour gratter du temps de jeu et montrer ses qualités, déjà aperçues la saison passée.