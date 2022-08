OM: Combien vaut le 11 type de la saison 2022-2023 sur le mercato ?

Avec Guendouzi, Gerson et le joueur de l’OM a la plus forte valorisation sur le mercato.

Dauphin du PSG l’année passée en Ligue 1 et directement qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM aborde cette saison 2022-2023 avec beaucoup d’incertitudes, au coeur d’une intersaison mouvementée. Sampaoli a quitté le navire et le nouveau coach, Igor Tudor, est arrivé il y a tout juste un mois. Des cadres comme Mandanda ou Kamara sont partis libres tandis que sept recrues ont débarqué sur la Canebière, sans compter les joueurs dont le club phocéen a levé l’option d’achat cet été (Guendouzi, Under, Milik, Pau Lopez). Malgré une pré-saison décevante, une équipe encore en chantier et un calendrier qui s’annonce dense, l’OM est armé pour finir sur le podium.

165 M€ la valorisation de ce collectif sur le mercato

Ce collectif de l’Olympique de Marseille est celui que donne le journal L’Équipe, au commencement de cette saison. En cumulant les valeurs marchandes des onze joueurs, cette équipe de l’OM vaut 165,5 M€ sur le marché actuel, soit environ 15 millions d’euros par tête. Le gardien espagnol Pau Lopez (sous contrat jusqu’en 2026) se situe dans cette tranche, comme le Polonais Milik (2025), tous deux transférés cet été après une année en prêt. Parmi les quatre recrues de ce onze type, le défenseur français Samuel Gigot, qui a signé pour 3 ans, va découvrir la Ligue 1 à 28 ans. Le seul joueur n’appartenant pas à l’OM, le plus jeune de ce onze, est le latéral Nuno Tavares (22 ans), prêté sans option d’achat par Arsenal. À l’inverse, le plus âgé de l’effectif marseillais, le capitaine Dimitri Payet (35 ans, deux années de contrat restantes), possède la valeur la plus faible du onze, sur ce mercato.

Guendouzi et Gerson, les mieux cotés de l’effectif

Les deux milieux de terrain sont les joueurs phocéens ayant la plus forte valorisation, sur le marché. Mattéo Guendouzi, prêté par Arsenal la saison passée, a convaincu les dirigeants marseillais de lever son option d’achat et l’ancien lorientais s’est engagé pour trois ans. Il a joué 61 matches toutes compétitions confondues l’année passée (5ème joueur le plus utilisé dans les 5 grands championnats). Également valorisé 30 millions d’euros, le Brésilien Gerson a été l’un des meilleurs marseillais sur le dernier exercice, marquant 9 buts et délivrant 7 passes décisives, en 34 rencontres de Ligue 1.

Le onze type de l’OM saison 2022-2023 et sa valeur sur le mercato