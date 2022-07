OM : Combien vaut Nuno Tavares (Arsenal) sur ce mercato ?

Nuno Tavares se rapproche de l’OM.

Nuno Tavares arrive pour renforcer le couloir défensif de l’Olympique de Marseille, confirment plusieurs sources, dont le journal L’Equipe. Gaucher portugais de 22 ans, le jeune homme est sous contrat chez les Gunners d’Arsenal, depuis l’été 2021, après avoir été recruté pour une dizaine de millions d’euros, bonus compris, depuis le Benfica. A l’OM, il viendrait en prêt sur la saison, sans qu’il n’y ait d’option d’achat incluse dans l’opération.

Nuno Tavares arrive en prêt à l’OM

Nuno Tavares vaut sinon possiblement trop cher, pour un club particulièrement actif sur ce marché des transferts. Les relations étant bonnes, entre Longoria et le board des Gunners, cela pourrait faciliter l’arrivé du joueur, qui est sinon valorisé à au moins 25 millions d’euros par Transfermarkt, et une dizaine de millions d’euros de plus, par le Centre international d’étude du sport (CIES).

Un contrat long signé avec Arsenal

Cela, pour les trois années qu’il reste jusqu’en 2025 (plus une quatrième en option) au contrat signé par le joueur. Pour sa première saison anglaise, l’international portugais des moins de 21 ans a été performant à l’entame, mais il a peu à peu perdu la confiance de son coach Mikel Arteta, sur la deuxième moitié de saison. Il a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues dans son couloir gauche.