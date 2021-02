OM : Combien vaut Saîf-Eddine Khaoui sur le mercato ?

Saîf-Eddine Khaoui, l’atout dans la manche de Nasser Larguet.

Nasser Larguet a pris du grade dans la hiérarchie des techniciens à l’Olympique de Marseille et soudainement tout a changé, pour Saîf-Eddine Khaoui. Mercredi, face à l’OGC Nice en match en retard, l’attaquant de 25 ans est sorti de sa boîte pour claquer un doublé (victoire phocéenne, 3-2) et donner raison à son coach de l’avoir intronisé. S’il se fait soudainement un nom, Saîf-Eddine Khaoui est l’OM depuis bientôt cinq ans.

Saîf-Eddine Khaoui valorisé à autant qu’à son arrivée à l’OM

Il est arrivé au cours de l’été 2016, en provenance du Tours FC, alors en Ligue 2. Pour lui, l’Olympique de Marseille a levé une indemnité de 1 million d’euros. Il aura épisodiquement sa chance la première année, mais devra les suivantes, partir en prêt pour jouer ; d’abord à Troyes (2017-18), puis au Stade Malherbe de Caen, la saison suivante. Depuis, le joueur ronge son frein avec la réserve, en espérant que son tour vienne. Forcément, ça n’a pas contribué à le valoriser, si bien que, si Transfermarkt l’estime à 1,8 millions d’euros sur le mercato, l’Observatoire du football le voit à moins du million.

La dernière de ses cinq années de contrat signées avec Marseille

C’est qu’en plus de peu jouer, Saîf-Eddine Khaoui souffre de l’éminence prochaine de la fin de son contrat. Il l’a signé en 2016, pour la durée de cinq ans, il doit donc s’achever au 30 juin, de cette année 2020. Son salaire est celui d’un rookie, dans des sphères proches de Christopher Rocchia ou de Lucas Perrin, en défense. Il n’était jusqu’alors pas question – à tout le moins publiquement – d’étendre son bail, mais peut-être qu’après sa performance niçoise et alors que ce samedi, l’OM est en manque d’offensifs à Nantes, il va gagner sa chance de continuer en Provence. Et mieux, qui sait, de s’y imposer…