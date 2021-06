OM : Combien vaut Valentin Rongier sur ce mercato ?

Valentin Rongier sur le départ de l’Olympique de Marseille ?

Ardemment désiré, en son temps, par la direction de l’OM sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, au point que pour lui, les discussions se sont poursuivies jusqu’au lendemain du mercato, Valentin Rongier n’a plus le même degré de confiance, de ses dirigeants ou du board. Si bien que, puisque le club doit vendre des joueurs pour équilibrer les comptes, le milieu de terrain récupérateur pourrait ne pas être retenu, si des offres sont faites, à son sujet.

Deux ans après son arrivée, Rongier sur le départ de l’OM ?

Pour l’ancien nantais, l’Olympique de Marseille a réglé une indemnité de 13 millions d’euros, moins les bonus se montant jusqu’à 4 millions de plus. Deux saisons ont depuis passé (dont une amputée dans sa longueur, par la Covid), combien Valentin Rongier vaut-il désormais sur le marché ? Sensiblement autant, peut-être moins, pour Transfermarkt qui l’évalue à 14 millions et l’Observatoire du football, où il est valorisé entre 10 et 15 millions d’euros.

Encore trois saisons sur les cinq signées dans son contrat

Le natif de Macon, âgé de 26 ans, a paraphé un contrat longue durée de cinq ans, avec l’OM. Il en a déjà consommé deux, il lui reste donc trois ans d’ici la fin, au 30 juin 2024. Outre l’indemnité que peut viser Marseille en le cédant, l’économie de son salaire ne serait pas négligeable, lui qui avoisine les 260 000 euros brut mensuels, moins les variables. S’il se dit qu’il pourrait partir, Valentin Rongier n’a pas, jusqu’ici était clairement identifié, comme intéressant un club en particulier.