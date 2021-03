OM : Conséquences du transfert de Milik sur les réseaux sociaux du joueur

Arkadiusz Milik est le Marseillais qui progresse le plus sur les réseaux sociaux.

C’est peu dire s’il était espéré à Marseille, où la quête du fameux « grantatakan », a parfois pris des airs de ridicule. Au moins Arkadiusz Milik a-t-il le CV approprié même s’il est arrivé à l’OM à cours de forme. Ses supporters, les nouveaux, l’attendaient sinon comme un messie, à tout le moins remplis d’espoir. Manifestation ici caractérisée sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter du buteur de 27 ans.

En décembre il perd des followers, en janvier la masse explose

Grâce à l’application Socialblade, nous avons relevé les courbes de ses abonnés, depuis son arrivée dans les Bouches du Rhône. Pour résumer d’une statistique particulièrement parlante, Arkadiusz Milik accusait une perte globale de 120 followers, en décembre, alors qu’il se morfondait sur la touche à Naples, soucieux de quitter la ville et son club, pour gagner du temps de jeu. C’est le 21 janvier dernier, que l’international polonais a rejoint l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’un prêt de six mois.

Milik dans le top 5 des joueurs de l’OM les plus populaires

Et soudain, tout a changé pour lui, sur le 2.0. De moins 120 en décembre, la courbe a grimpé à + 15337 followers gagnés en janvier. Depuis, le phénomène s’est un peu atténué, mais Milik gagne quand même tous les jours des abonnés : + 7 735 en février et sur les derniers jours de mars, une moyenne proche de 180 en plus, tous les jours. Arkadiusz Milik compote présentement plus de 260 000 followers sut Twitter et près de 2,5 millions au cumul de tous les réseaux ce qui le classe dans le top 5 des Marseillais les plus suivis.