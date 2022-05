OM : Convoité, jusqu’à quand Longoria est-il élu à la présidence de l’OM ?

Pablo Longoria est un président de l’OM convoité à l’étranger.

L’on connait beaucoup moins, le mercato des dirigeants de clubs de foot. Parce qu’il est forcément plus rare et que la durée de maintien au poste est en général plus longue que celle d’un joueur, et plus encore, d’un entraîneur. Il arrive néanmoins que certains suscitent des convoitises, à l’exemple de l’actuel président de l’OM, Pablo Longoria.

Un président de l’OM suivi par Newcastle et l’AC Milan

Depuis quelques semaines circulent à son sujet, l’intérêt de Newcastle. Le Journal du dimanche, ce premier week-end du mois de mai, avance aussi celui de l’AC Milan. Soit deux clubs à forte ambition, le premier depuis qu’il a été repris par un fonds public saoudien, l’autre en passe de l’être à l’identique, par le Bahreïn.

Elu en mars 2021 en remplacement d’Eyraud

Mais alors, jusqu’à quand le cacique phocéen de 36 ans est-il élu à son poste ? Pour le savoir, remontons au événements du mois de février 2021, après les incidents à la Commanderie ayant conduit au départ de la présidence, de Jacques-Henri Eyraud. Dans la foulée, le 1er mars 2021, le Conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille a, d’abord acté la démission d’Eyraud, avant de valider la nomination de Longoria, en tant que membre et président du directoire du club.

Pablo Longoria nommé deux ans par le Conseil de surveillance

Pablo Longoria a été élu à l’unanimité du Conseil de surveillance, « en qualité de membre du Directoire » et cela, pour une durée de deux ans, jusqu’au 1er mars 2023.