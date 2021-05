OM : De retour parmi les clubs les plus chers du monde. 4 ans après

Si l’OM devenait propriétaire de son stade, la valorisation du club progresserait plus encore que présentement. Sachant que le club marseillais, entre cette année, au classement des 32 franchises du foot les plus chères.

Un club français en plus, parmi ceux du football, les plus chers en cette année 2021. L’Olympique de Marseille est classé au Football Club Valuation, l’étude annuelle menée par Andrea Sartori et ses équipes du KPMG Football Benchmark. C’est une entrée du club phocéen, ou plutôt un retour après 4 ans d’absence.

L’OM est l’un des trois nouveaux clubs au classement 2021 de KPMG Football Benchmark

L’OM est 31e, juste devant le Fenerbahçe en Turquie (32e) et après l’Atalanta (24e), pour troisième nouveau. Le club à la propriété de l’homme d’affaire bostonien, Frank McCourt, est valorisé dans une fourchette de 187 à 204 millions d’euros, et plus précisément, à 195 millions d’euros, au classement partagé ce mercredi 27 mai. C’est la troisième franchise la plus chère du ballon rond français, après l’Olympique Lyonnais, 16e, à 489 millions d’euros et le PSG, 8e, à 1 754 millions d’euros.

Le club phocéen est valorisé entre 187 et 204 millions d’euros, en 2021

Le classement du leader mondial de l’audit, conseil et expertise comptable, repose sur l’indicateur EV, qui se traduit par, valeur d’entreprise. Elle se mesure d’après plusieurs métriques économiques (revenus générés, bénéfices ou déficits du produit de l’activité, les masses salariales…), de popularité, de performance sur le terrain, de résultat du trading ou encore structurel, comme la propriété de son stade.