OM: Des chiffres fous générés par le hashtag #RonaldOM

Les supporters de l’OM ont « cassé » Twitter avec le hashtag #RonaldOM.

C’est l’histoire d’un hashtag, lancé sur Twitter par un supporter marseillais, qui a excité toute la planète football. « Et si… #RonaldOM ». Voilà le tweet posté le 19 juillet dernier par un fan de l’OM, suivi par plus de 20 000 followers ; c’est celui qui, le premier, a enflammé la plateforme de l’oiseau bleu. Tour à tour, les supporters phocéens ont mobilisé leur propre communauté sur le réseau social dans le but d’attirer la star Cristiano Ronaldo, au Vélodrome. Cet appel, sans réel espoir au départ, est vite devenu viral. Le #RonaldOM n’a cessé de prendre de l’ampleur au cours de l’été, et certains rêveurs se sont mis à envisager l’arrivée du quintuple Ballon d’Or sur la Canebière, malgré toutes les contraintes financières liées. Preuve de l’engouement suscité, ce hashtag figure parmi les plus relayés du mois d’août sur Twitter.

#RonaldOM parmi les 10 hashtags les plus partagés sur Twitter en France

La plateforme Visibrain, spécialiste de la veille sur les réseaux sociaux, a publié cette semaine un classement des hashtags les plus relayés sur Twitter au mois d’août, dans l’Hexagone. Avec 82 603 tweets en français citant #RonaldOM, ce hashtag est le 8ème plus partagé sur les 31 derniers jours. L’actualité de l’OM et surtout celle de l’attaquant portugais ont influé sur l’activité du hashtag, qui était en top tendances monde durant trois jours, en juillet. Et encore après, au plus gros pic d’activité, enregistré le mardi 23 août ; ce seul jour, le hashtag #RonaldOM a généré 23 503 messages. Cette mobilisation des supporters marseillais fut notamment provoquée par le rappeur Jul, originaire de la ville, qui a tweeté : « Laissez moi rêver #RonaldOM ». D’autres personnalités en lien avec la région marseillaise se sont également fendues de messages sur la toile, comme l’ancien joueur de l’OM, Djibril Cissé.

L’évolution des tweets postées en août, avec le hashtag #RonaldOM. – @Visibrain

Cristiano Ronaldo restera à Manchester United

Désireux de quitter Manchester United pour jouer la Ligue des Champions qu’il aime tant, Cristiano Ronaldo s’est proposé à plusieurs grands clubs d’Europe. Une arrivée à Marseille, qualifié en C1, aurait pu permettre de renouer la rivalité avec Lionel Messi, comme lors des Clasico entre Barcelone et le Real Madrid. Mais les dirigeants phocéens ont assuré qu’aucun contact n’avait été pris avec l’entourage du Portugais, en dépit des efforts des supporters olympiens sur Twitter. Cristiano Ronaldo devrait donc rester au chaud à Manchester, où il touche presque 32 millions d’euros brut pour la saison en cours.