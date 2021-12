OM dévoile une collection « Made in Marseille » produite avec Puma

L’OM a imaginé une collection vestimentaire, avec le soutien de son partenaire Puma.

Cette fois, c’est moins l’initiative de l’équipementier que celle du club, désireux de mettre en avant son ancrage local, à travers une collection vestimentaire dédiée. Avec la contribution de son sponsor premium, Puma, l’OM dévoile « Made in Marseille », une collection pensée à Marseille, et fabriqué par et pour des Marseillais.

L’OM lance une collection par les Marseillais et pour les Marseillais

« A l’Olympique de Marseille, nous attachons une grande importance à placer la ville et nos supporters au cœur de nos différents projets », explique par communiqué, le président du club, Pablo Longoria. « C’est donc une grande satisfaction de pouvoir dévoiler aujourd’hui cette nouvelle collection réalisée par des Marseillais pour des Marseillais grâce au savoir-faire et à l’expertise industrielle et textile de Puma. »

Avec l’expertise de Puma et du fabricant Fil Rouge

Pour rendre la gamme plus locale, Puma s’est associée à Fil Rouge, un fabricant de vêtements « origine France », implantée dans le 10e arrondissement. « Puma est fière d’avoir soutenu et contribué à la réalisation de cette opération avec Fil Rouge en mettant en avant un processus de production authentique et une démarche locale », explique le Directeur général de Puma Europe, Richard Teyssier. « Le développement de cette collection fanwear nous permet de consolider notre ancrage local de manière inédite en mettant à l’honneur Marseille et son savoir-faire ».

La collection se décline en plusieurs produits, du hoodies au tee-shirt en passant par le sweat. Elle est à retrouver par les fans, dans les corners officiels de l’OM ou sur la plateforme en ligne du club.