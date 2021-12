OM et Lens cartonnent, ASSE la pire de la saison: affluences et classement en L1

Le stade Bollaert-Delelis a fait le plein pour la visite du PSG, samedi.

Le Chaudron ne répond plus. L’un des meilleurs publics du foot français ne l’est présentement plus, contraint par la situation sportive de l’ASSE, soit à déserter le stade, sinon y venir en traînant des pieds. Hier dimanche était un jour gris, comme la météo en France, car en plus de composer avec une affluence famélique pour le club (la plus faible de la saison), à un peu plus de 11 000 spectateurs (sur une capacité de 42 000), les Verts ont essuyé un lourd revers (0-5), face à Rennes, et perdu dans la foulée, leur coach, Claude Puel.

ASSE – SRFC sonne creux, OM – Brest fait inversement le plein

Ce match mis à part, la 17e levée de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 a été plutôt bonne, en terme d’affluences. D’une part parce que toutes les rencontres se sont jouées avec du public (et ça devient malheureusement trop rare), et parce que l’Olympique de Marseille, le numéro un du pays sur ce domaine, recevait, samedi, dans son stade Vélodrome. Sur la pelouse, ça n’a pas réussit aux Phocéens, défaits par Brest (1-2), mais en tribunes, les supporters sont venus à 54 413, plus nombreux qu’à l’ordinaire moyenne de 49 769.

Affluence record à Bollaert pour la visite du PSG

Présence massive, aussi, à Lens, pour la visite du Paris Saint-Germain de Lionel Messi. A Bollaert 36 696 spectateurs sont venus samedi, en soirée, pour voir l’affrontement. C’est, selon nos observations, à Sportune, la meilleure affluence de la saison pour le club nordiste, non loin cependant, du derby face à Lille pour la sixième journée (36 512). Au classement des affluences de la Ligue 1 que nous menons, journée après journée, rien ne bouge ce lundi, à l’exception de Nice qui grappille une position ; le GYM ayant disputé plusieurs matchs à hui clos qui ont fait chuter sa moyenne.

Les affluences de la 17e journée de Ligue 1

Marseille – Brest = 54 413

Lens – Paris = 36 685

Lille – Troyes = 28 286

Bordeaux – Lyon = 25 210

Nice – Strasbourg = 16 220

Lorient – Nantes = 16 025

Saint-Etienne – Rennes = 11 257

Montpellier – Clermont = 9 643

Reims – Angers = 8 238

Monaco – Metz = 4 923

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 447 920 9 49 769 Paris 379 985 8 47 498 Lille 265 069 8 33 134