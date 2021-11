OM et Puma dévoilent un maillot pour l’équipe esport… qui n’existe plus !

Ce maillot est celui de Puma pour l’OM Esport.

C’était le mois dernier, à l’approche de la mi-octobre, la structure GriziEsport, des frangins Griezmann annonçait la fin « momentanée » de ses activités en raison du contexte mondial singulier ayant rendu la pratique compliquée. GriziEsport était pourtant devenue, un an plus tôt, un partenaire officiel de l’Olympique de Marseille, en charge de la division esport. Depuis, l’OM n’a plus de joueurs ni d’équipe, qui a pourtant son maillot officiel.

L’équipe esport de l’OM n’existe plus. Mais elle a son maillot

Dévoilé par l’équipementier Puma, partenaire majeur du club. Sur fond de noir, teinté de bleu ciel (Black-Bleu Azur pour le code couleur officiel), il est à bandes verticales à l’avant et uni dans le dos. « Les fans d’e-sports ne resteront pas indifférents devant notre collection Olympique de Marseille Esports, un mash-up unique de modèles portés par les supporters au fil des années », écrit la marque allemande pour le décrire.

En polyester à 100%, ce maillot est vendu en version réplica au supporters phocéen au prix de 70 euros, notamment disponible directement sur la plateforme de Puma.