OM – FCGB : Qui va gagner au Vélodrome selon les bookmakers ?

L’OM reçoit les Girondins au stade Vélodrome, ce dimanche.

Affiche toujours très attendue que l’opposition de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux. Bien qu’elle n’a plus tout à fait la même saveur que sur la fin du siècle dernier, l’affiche est un classique du championnat entre deux places fortes du foot français. Avec en plus, ce dimanche soir, la présence de public au Vélodrome, espéré à près de 50 000. Presque un an et demi plus tard.

Un OM – FCGB disputé devant du public au Vélodrome

OM et FCGB ont, en général, la particularité, de rester souverain chez eux. S’il y a une paire d’années que Marseille n’a plus gagné à Bordeaux, l’inverse vaut également à un degré certes moindre, pour les Girondins, dans les Bouches-du-Rhône. Et ce dimanche pourrait confirmer la tendance, si les prévisions des bookmakers sont justes. Ils donnent le collectif de Jorge Sampaoli vainqueur, à la cote moyenne de 1,5 et 6,8 le succès des visiteurs. Entre, le match nul paie 4,45 fois la mise de départ.

Marseille donné favori et vainqueur à domicile

L’Olympique de Marseille est donné favori, et cela se renforce à la lecture du score précis, puisque les opérateurs nationaux sont partagés entre deux succès phocéens : la courte victoire étriquée 1-0, à la moyenne de 5,85 et le plus large 2-0, à 5,9 contre un. D’un bookmaker à un autre, les préférences peuvent différer.

Benedetto ou Payet pour trouver les filets

Au moins des buts sont annoncés et pour les marquer, l’OM pourra compter sur Dario Benedetto, donné buteur à la cote de 2,25 contre un, devant Dimitri Payet, à 2,7. Pour répondre, Bordeaux aura Hwang Ui-Jo qui est crédité d’une cote de 4,2. OM – FCGB est à voir ce dimanche soir, à partir de 20h45.