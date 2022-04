OM – Feyenoord : Quel est le collectif le plus cher sur le mercato ?

L’OM et le Feyenoord s’affrontent en demi-finale de la Ligue Europa Conférence.

Ce jeudi, le dernier club français en lice en coupe européenne va disputer un des matchs les plus importants de sa saison. Feyenoord – OM, telle est l’affiche de la première demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Si les Marseillais sont perçus comme les favoris lors de cette double confrontation, le club néerlandais n’en reste pas moins dangereux. En comparant la valeur des effectifs sur le marché des transferts, Jorge Sampaoli possède une formation plus de deux fois plus bankable que celle d’Arne Slot.

Avantage français au niveau des valeurs dans ce Feyenoord – OM

Du simple au double. L’écart de valorisation entre les deux collectifs est important. Côté Néerlandais, l’estimation du club sur le mercato est de 134,05 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Il s’agit d’une moyenne de 4,8 millions d’euros par joueur, soit légèrement plus que le taulier en défense, Gernot Trauner (4 M€). A l’opposé, Marseille peut se targuer d’avoir un effectif, dont la valeur totale est de 277,6 millions d’euros, soit 9,9 millions d’euros par joueur. C’est légèrement moins que l’évaluation de Valentin Rongier (10 M€), selon le portail web allemand.

Les deux joueurs les plus chers de l’OM sont des anciens d’Arsenal

En ce qui concerne les joueurs les plus chers de ces demi-finales. Ils sont du côté de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de William Saliba, le défenseur central en prêt en provenance d’Arsenal. S’il est évalué à 24 millions d’euros, d’après Transfermarkt, l’Observatoire du football l’estime entre 30 et 40 millions d’euros. C’est une fourchette de valeur similaire à celle d’un autre ancien Gunners, Mattéo Guendouzi. La cote du milieu sur le site spécialisé allemand est de 22 millions d’euros. En face, c’est l’ailier colombien Luis Sinisterra (18 M€), et le numéro 10 Okun Kokcu (17M€), qui arrivent en tête des valorisations de Feyenoord.