OM : Franck Belhassen c’est fini, un nouvel agent pour Rongier

Valentin Rongier sera désormais conseillé sportivement, par l’agence CAA Base.

Valentin Rongier change d’écurie. Non pas sportive, il reste jusqu’à nouvel ordre au moins, un joueur sous contrat avec l’Olympique de Marseille. Mais de conseil de carrière, le milieu de terrain axial de 26 ans, vient de rejoindre l’agence internationale basée à Londres, CAA Base. C’est elle, notamment, qui gère les intérêts sportifs du défenseur champion du monde française, Raphael Varane.

Le milieu de l’OM rejoint l’agence de Varane

Sont également au catalogue des athlètes de l’agence : Dele Alli et Heung-min Son (Tottenham), le latéral de l’Atlético Madrid, Kieran Trippier, ou en Ligue 1, le milieu nantais Ludovic Blas et l’attaquant de Bordeaux, Ui-jo Hwang. Jusqu’alors, Valentin Rongier avait Franck Belhassen, pour agent personnel. C’est et ses équipes du groupe SV Foot, qui avaient négocié son transfert depuis Nantes, vers l’OM, en 2019. L’opération, compliquée, ne s’était finalisée que le 3 septembre, soit deux jours après la clôture du marché des transferts.

Quel futur en club pour Valentin Rongier ?

Formé chez les Canaris, Valentin Rongier a paraphé un contrat long de cinq ans, jusqu’en juin 2024, avec l’Olympique de Marseille. Le joueur, à son avantage aux ordres précédemment d’André Villas-Boas, a connu des débuts plus singuliers avec Jorge Sampaoli, mais il semble avoir trouvé une forme de rythme en cette fin de premier tiers de la saison. Il n’est toutefois pas à exclure du changement pour lui cet hiver, sinon l’été prochain, alors que son club espère vendre des éléments, sur les prochains mercato.