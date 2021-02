OM : Indécente proposition d’un joueur de la formation à une ancienne de Koh Lanta ?

Une ex-candidate de Koh Lanta a reçu une bien vilaine proposition sur les réseaux sociaux, qui pourrait, selon ce qui est écrit, être le fait d’un rookie de l’OM.

Marine Alves s’est fait connaître en participant à Koh-Lanta en 2017. La femme de 27 ans avait quitté l’émission suite à une insolation et divers problèmes de santé. Désormais loin des caméras, elle a porté, sur ses réseaux sociaux des accusations à l’encontre d’un possible joueur du centre de formation de l’OM.

Des accusations portées sur les réseaux sociaux

En témoignent les captures d’écran postées par la jeune femme, où un homme se prétendant aspirant footballeur au club marseille, lui fait une proposition indécente et déplacée. Tel que c’est écrit : « Je cherche une femme discrète pour passer de bon moment (sic) en échange de 400/500 euros cash que en virtuel. Je recherche vraiment la discrétion et tu es tous (sic) mon style. »

Silence du côté de l’OM

L’ancienne candidate de Koh-Lanta n’a pas affiché le nom de l’homme qu’elle accuse. L’Olympique de Marseille n’a pas non plus réagi, tout comme les supporters phocéens les plus en actifs sur les réseaux sociaux. Dans un autre tweet, elle évoque la piste possible du faux profil. La conclusion de cette histoire étant que si elle est vraie, elle est particulièrement moche. Et dans le cas contraire, elle l’est également.