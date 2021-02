OM : Combien vaut Jordan Amavi sur le mercato ?

Jordan Amavi pourrait quitter libre l’OM alors qu’il a bonne cote sur le mercato.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Jordan Amavi ne devrait pas rester à Marseille la saison prochaine. Recruté pour 10 millions d’euros, en provenance d’Aston Villa, ce serait un vrai coup dur financier pour les Marseillais, de voir partir libre le défenseur au prochain mercato. En forme, la saison dernière, le latéral gauche réalise une saison correcte cette année, malgré sa blessure qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois.

La valeur de Jordan Amavi

La situation contractuelle de Jordan Amavi et sa récente déchirure musculaire, fait que l’Observatoire du football évalue le joueur de 26 ans entre 2 et 4 millions d’euros. Trasnfermarkt, fait abstraction de sa fin de contrat et estime l’ancien Niçois à 10 millions d’euros. Son salaire, à hauteur des 140 000 euros brut mensuels, sans les variables, ne constitue pas l’un des plus importants de l’effectif marseillais.

Arsenal et Naples suivent le joueur

Les performances d’Amavi ont attiré l’attention de certains tops clubs européens. En Angleterre, c’est Arsenal qui serait le plus chaud pour attirer le Marseillais, même si Crystal Palace garderait un oeil attentif sur le latéral gauche. Hormis l’Angleterre, l’Italie fait aussi les yeux doux au Phocéen. Le Napoli de Gattuso, aimerait faire signer le natif de Toulon, qui a joué près de 120 matches avec l’Olympique de Marseille.