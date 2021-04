OM, Juve ou West Ham: Où jouera Milik en 2021-22 selon les bookmakers ?

Où jouera Arkadiusz Milik la saison prochaine ?

A la relance depuis cet hiver à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est dans l’expectative pour la suite de sa carrière. Le club phocéen a une option d’achat pour le recruter, Naples à qui il appartient ne devrait pas le conserver et le joueur nourrit de hautes ambitions, alors que la Juventus le suivrait. Du coup, nul ne sait de quoi l’avenir de l’attaquant polonais sera fait.

A la relance avec l’OM, quid du futur d’Arkadiusz Milik ?

Mais de l’autre côté de la Manche, les bookmakers anglais cherchent à savoir. Ou plutôt invite à s’y intéresser. « Où va jouer Arkadiusz Milik la saison 2021-22 prochaine ? », est la question que certains opérateurs posent à leurs clients. Et la réponse d’aujourd’hui, suit la tendance du moment, à savoir que la Juventus Turin en Serie A, est favorite pour le recruter.

Plutôt la Juve. West Ham, Everton et le BVB sont cités

La cote est même plutôt basse, à 2 contre un, soit deux euros à gagner (ou livres sterling, de l’autre côté de la Manche), pour un de misé. Le rapport est faible, donc juge probable. Plus que son transfert à Marseille, qui paie quatre fois la mise. Sont aussi cités les clubs de West Ham et d’Everton, en Premier League, à la cote de 8 et le Borussia Dortmund en Bundesliga, à 12 contre un.