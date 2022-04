OM : Konrad de la Fuente trois fois et demi plus cher désormais

Konrad de la Fuente s’est significativement valorisé depuis qu’il a signé avec l’OM.

Formé à la Masia, le centre du FC Barcelone, Konrad de la Fuente s’est envolé pour la France, durant l’été dernier. Il a rejoint l’OM, contre un montant légèrement inférieur à 3 millions d’euros, en provenance de l’équipe B du club catalan. En débutant contre le MHSC, en août dernier, l’ailier prenait part à son premier match dans l’une des cinq grandes ligues du football. Près de 8 mois plus tard, il est estimé à 11 millions d’euros, sur le marché des transferts, selon l’Observatoire du football (CIES). Une valorisation qui a été multipliée par plus de trois, depuis son arrivée en Ligue 1.

La valeur du joueur de l’OM a été multiplié par trois et demi

Dans le numéro 376 de sa Lettre hebdomadaire, le CIES considère Konrad de la Fuente comme l’un des jeunes débutants les mieux valorisés à l’heure actuelle. Il fait partie des 12 représentants de Ligue 1 de cette liste. Les critères sont l’âge (moins de 23 ans), et la date des débuts dans l’un des cinq grands championnats (la saison 2021-2022). Transfermarkt, de son côté, l’évalue à quasiment moitié moins (6 millions d’euros). En juillet dernier, le joueur de 20 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club olympien.

Konrad de la Fuente a vu sa progression stoppée par les blessures

A Marseille, le numéro 20 s’est rapidement fondu dans l’effectif, au point d’obtenir un temps de jeu régulier. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, il prend part à 23 rencontres, pour un but et trois passes décisives. Un bon début d’exercice qui vient être gâché par la Covid, mais surtout par une blessure au genou. Depuis le 7 janvier, et une 20e journée en déplacement à Bordeaux, il n’a plus disputé le moindre match en championnat. Malgré sa longue indisponibilité, cela reste une première saison réussie pour l’international américain.