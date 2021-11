OM : La liste des clubs qui seraient intéressés par Kamara. Elle est longue…

Kamara ne manque pas de prétendants, plus ou moins fondés, pour le recruter.

Que les clubs qui ne suivent pas Boubacar Kamara lèvent le doigt. Ça devrait être plus simple, car le milieu de terrain de l’OM a des prétendants partout, dans la proche Europe. Et de tous les plus grands clubs du ballon rond, car manifestement, le milieu de terrain a une cote énorme. Elle est, il est vrai justifiée, par sa situation contractuelle, puisqu’il termine son contra, en juin.

Une liste de prétendants longue comme le bras

Ça n’empêche que nous avons relevé plus d’une dizaine de clubs européens, auquel son nom a été associé depuis le printemps dernier dans la presse. Et non des moindre. Dernièrement, il serait question du FC Barcelone et du Bayern Munich. Les pistes italiennes ont aussi la peau dure, à l’AC Milan ou à la Juventus Turin. Le Borussia Dortmund, en Allemagne et le FC Séville, en Espagne reviennent aussi épisodiquement, sans trop d’épaisseur sur les deux rumeurs.

Boubacar Kamara peut sinon rester à l’OM

En Angleterre, Newcastle et sa nouvelle direction le voudraient pour construire avec lui et les autres « pionniers », le nouveau projet du club. Liverpool se serait intéressé à lui, il se dit que Manchester City, Everton et West Ham également. Bref, il semble que Boubacar Kamara, s’il veut partir n’aura que l’embarras du choix. A moins qu’aux convoitises il ne préfère rester à l’OM pour gagner en expérience et responsabilité. C’est le choix le moins risqué.