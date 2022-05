OM : La marque OM se bonifie et vaut 145 M€ en 2022

Plus de stabilité interne et sportive contribuent à la valorisation de la marque Olympique de Marseille.

Ecornée la saison dernier, par les tensions en interne et la fronde des supporters à la Commanderie, la marque Olympique de Marseille retrouve de l’épaisseur et de la consistance, en cette année 2022. Les signaux renvoyés par le club, en France mais plus largement à l’étranger, sont bien meilleurs et la stabilité sportive d’une équipe, deuxième de son championnat, justifie qu’au dernier rapport annuel Brand Finance sur les clubs de football, en tant que marques (à ne pas confondre avec la valorisation de l’entreprise), l’OM se bonifie.

La marque OM est l’une de celles qui se bonifient le plus

La force de la marque n’est pas révélée (Brand Finance évalue les clubs à la façon des organismes de notation financière), mais la valorisation progresse de 39% sur un an, et elle est à ce titre l’une des plus forte du football ; seuls six clubs sur les 50 étudiés dans le rapport font mieux, dont l’AC Milan (+79%). Quarante-sixième marque de clubs la plus chère en 2021, l’Olympique de Marseille se classe trente-septième, en 2022.

Une valeur de marque de 145 M€, l’OL et le PSG font mieux en Ligue 1

Sa marque vaut, selon Brand Finance, 145 millions d’euros, elle n’a jamais été aussi élevée et plus proche que jamais de l’estimation attribuée à l’Olympique Lyonnais, rival, à 154 millions d’euros (et -5% de valorisation, d’un an sur l’autre). Le PSG est aussi classé et si sa marque perd en force en 2022 (notée 82,3 et moins 2,9 points), la valorisation de sa marque, elle, augmente à 1,027 milliards d’euros.