OM : La Rolls personnalisée de Kolasinac, images de son bolide d’exception

Sead Kolasinac pose sur sa Rolls Royce personnalisée. –

Sead Kolasinac a changé de pays, cet hiver, il vient de quitter le Royaume-Uni pour la France et les bords de la Méditerranée. Cette bascule, dans sa carrière professionnelle, du club d’Arsenal à l’OM, poussera-t-elle le latéral à changer sa conduite au volant ? Ça ne lui sera pas forcément nécessaire.

Un icône britannique dans le garage du latéral de l’OM

C’est un modèle Wraith, musclé par le préparateur automobile Mansory et personnalisé en Allemagne, du côté du garage DB Avantgarde, spécialiste de l’achat, vente et customisation de véhicules haut de gamme. Sead Kolasinac l’avait pour lui à Londres, volant à droite, comme l’ont conduit en majorité au sein des pays membres de l’Union Européenne (Chypre et Malte, mis à part).

Personnalisée et en édition limitée la rolls de Sead Kolasinac

Sa voiture est une édition limitée, ce qui lui confère plus de valeur encore, que les plus de 350 000 euros qu’il faut compter a minima, pour cette version. La Rolls Royce Wraith du transfuge de l’Olympique de Marseille est blanche, plus du noir en secondaire. Sobre à l’extérieur, clinquante à l’intérieur avec son plafonnier à LED, qui donne comme l’impression d’une nuit étoilée.

Détail coquet voulu par le joueur, il y a ses initiales SK, sur la plaque d’immatriculation. Cette Rolls Royce Wraith Mansory spéciale est à découvrir en images, dans le diaporama ci-dessus.