OM : La valorisation de Bamba Dieng explose sur le mercato

Bamba Dieng est l’un des joueurs qui se bonifient le plus en Ligue 1, en cette mi-saison 2021-2022.

Si l’on parle souvent de Dimitri Payet ou Steve Mandanda pour qualifier cet OM, il existe chaque saison des joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu aux côtés de ces noms phares de l’équipe phocéenne. Cette fois, c’est Bamba Dieng qui réussit à se faire sa place, du haut de ses 21 ans, à tel point qu’après seulement 6 mois de compétition, sa valeur marchande explose.

Bamba Dieng , la pépite de l’OM qui voit sa cote marchande s’envoler

Auteur de quatre buts et une passe décisive en 14 matchs de Ligue 1, le numéro 12 marseillais s’attire les faveurs de l’Orange Vélodrome et permet à son équipe une bonne première moitié de championnat ; troisième à égalité de points avec Nice, tout en ayant un match en retard. Son bon début de championnat se reflète sur le mercato et l’évolution de sa valorisation. Elle était de moins d’un million d’euros d’après Transfermarkt en juillet 2021. Six mois plus tard, le joueur est donné à 8 millions d’euros, soit une progression de 1042,9%. Il est le troisième joueur qui se bonifie le plus en Ligue 1, sur la plateforme allemande.

L’Olympique de Marseille protège son joueur

Progression également confirmée par l’Observatoire du football (CIES), à hauteur de 7 à 10 millions d’euros pour le jeune homme. Cela montre la véritable montée en puissance de Bamba Dieng, sur cette première moitié d’exercice. Tout lui sourit, puisqu’après avoir renouvelé son contrat chez les Phocéens, il a également été convoqué pour disputer la CAN en ce début d’année. Et s’il était le « grantatakan », qui fait tellement défaut au club, depuis sa reprise, par l’homme d’affaire américain, Frank McCourt ?