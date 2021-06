OM : La valorisation de Pape Gueye sur le mercato flambe

Si l’OM n’a pas donné que de bons résultats sur le mercato, le transfert de Pape Gueye est une réussite.

L’opération est jusqu’ici parfaite pour l’OM. Précisons, « jusqu’ici », car Watford avec lequel le joueur s’était d’abord engagé, avant de finalement choisir l’OM, espère toujours réparation sur ce dossier. Qui n’a pas encore été soldé, car le club anglais a saisi la FIFA. Même en ce cas, Marseille paraît gagnant, avec le recrutement de Pape Gueye, arrivé libre en Provence, au cours de l’été dernier.

Contrat long et performances élèvent la cote de Gueye sur le mercato

Pas d’indemnité payée pour son transfert, alors qu’aujourd’hui, la valorisation du milieu de terrain axial de 22 ans explose. A la faveur, bien sûr de ses performances sur le terrain (36 matches et deux buts cette saison, toutes compétitions confondues), et de son contrat signé pour quatre ans, jusqu’en 2024, Pape Gueye est, sur Transfermarkt, l’un des joueurs de Ligue 1 qui progresse le plus, sur le mercato : + 525%, sur l’exercice écoulé et une estimation aujourd’hui donnée, à 10 millions d’euros.

L’un des joueurs qui se valorisent le plus et l’un des plus bankable à l’OM

Et plus encore, du côté des chercheurs du Centre international d’étude du sport (CIES), qui le valorisent à hauteur de 15 à 20 millions d’euros. Pas mal pour un joueur qui vient de boucler sa toute première saison, parmi l’élite nationale et même le grand foot européen, puisque l’OM a joué la Ligue des champions. En un an, le milieu de terrain est devenu l’un des éléments les plus bankable de Marseille, sur le marché des transferts, avec le défenseur Duje Caleta-Car et le plus polyvalent défensif, Boubakar Camara, et hors Milik qui appartient au Napoli.