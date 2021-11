OM : Le maillot « argentin » serait le plus vendu de l’histoire du club

Ce maillot de l’OM, modèle third, de la saison 2016-2017 serait le plus vendu de l’histoire du club. De façon certaine et si les estimations du média TN sont exactes, il a fait un vrai carton auprès des supporters.

Commençons quand même, par souligner l’aspect toujours incertain des chiffres de volumes des ventes de maillots. D’abord parce qu’ils sont bien souvent confidentiels et difficilement quantifiables, compte tenu de la largesse du réseau de distribution, entre physique, digital, distributeur, store officiel… Néanmoins, la chaîne argentine TN s’est intéressée aux tuniques de football les plus vendues de l’histoire, et dans le sujet, elle évoque l’Olympique de Marseille.

En 2016-17 Adidas proposait un maillot « argentin » en third à l’OM

Et une période en particulier – la saison 2016-2017 -, la première après le départ du technicien argentin, Marcelo Bielsa. Tout le monde y voyait à l’époque un hommage de la part d’Adidas, l’équipementier de l’OM, quand il a dévoilé le modèle third de la saison 2016-2017, à l’esthétique (en bandes bleues et blanches verticales), semblable à la tenue de l’Albiceleste.

Il sen serait vendu 335 000, plus que tous les maillots de la saison 2019-2020

Cette pièce, selon le média TN, se serait vendue à 335 000 unités. Ce qui alors, observations prises de notre côté à Sportune, coïnciderait à rien de moins, que le maillot le plus vendus de toute l’histoire de l’Olympique de Marseille. Car en effet, cela correspondrait peu ou prou, au volume de toutes les tuniques vendues par le club phocéen, au cours d’un plus récent exercice 2019-2020.