OM : Le nouveau maillot 2021-22 des gardiens en images et détails

Steve Mandanda et les gardiens de l’OM poteront cet ensemble noir, en tenue principale du début de saison de l’OM.

A l’occasion de la 37e journée de Ligue 1 et de la réception d’Angers au Vélodrome, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont revêtu la tenue qu’ils porteront donc lors des rencontres à disputer à domicile, la saison prochaine. Le Dévoilé ce vendredi le maillot 2021-22 de l’OM est majoritairement blanc. Il tranche tranche avec l’ensemble sombre, produit par Puma à destination des gardiens de but. Steve Mandanda, en premier sur la ligne.

Les gardiens de l’OM joueront en noir en ce début de saison 2021-22

Pour débuter leur exercice prochain, les portiers phocéens évolueront en noir, dans une tunique avec des lignes fines, bleues et vertes, de plusieurs nuances différentes sur l’avant. A l’arrière, le dos est uni en noir. Une bande blanche est visible sur chacune des épaules, juste à côté d’un col en V classique, le tout pour un design bien distinctif des dix autres Phocéens présents sur le terrain.

Les logos ne changent pas et restent affichés de la même manière que cette saison

Que ce soit pour Uber Eats ou Puma, rien ne change concernant l’affichage des logos sur l’édition de l’année prochaine. Celui du géant de la livraison alimentaire sera, comme pour le maillot des joueurs de champ, et comme cette saison, inscrit en gros sur le devant du maillot. En haut à gauche, l’écusson du club, et sur sa droite, celui de l’équipementier de l’équipe marseillaise, Puma. Ce dernier, comme précédemment en 2020-2021, sera également présent sur l’épaule gauche du t-shirt. Ceux qui souhaiteraient acquérir le haut de la tenue que portera Mandanda après la pause estivale n’ont plus à attendre, puisque ce dernier est dores et déjà disponible à la vente, au prix de 90 €.