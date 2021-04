OM : Le nouvel organigramme sportif de l’OM après profonds remaniements

Pablo Longoria a complètement changé la direction sportive de l’OM, depuis qu’il est à la présidence.

Depuis le 21 février et la nomination de Pablo Longoria, de la direction sportive à la présidence de l’OM, tout change à tous les niveaux de la direction du club. Sportivement, il a été officialisé, ce lundi, l’arrivée de Matthieu Louis-Jean, qui prend la responsabilité de la cellule de recrutement. Cet ancien défenseur professionnel en France et en Angleterre, remplace à son poste David Friio, avec lequel il a joué, sous les couleurs de Nottingham.

Matthieu Louis-Jean arrive à la cellule de recrutement

David Friio était déjà en place, avant la réforme de la gouvernance phocéenne. Il a rejoint l’OM au cours de l’automne dernier. L’arrivée de Matthieu Louis-Jean à son ancien poste, offre à Friio l’occasion d’une promotion, au rôle de directeur technique du club. En clair, c’est lui qui gère désormais la partie sportive, en référence directe avec le patron, Pablo Longoria.

Toute la direction sportive de l’OM a changé cette année

A leurs ordres, avec Matthieu Louis-Jean pour référent, toute une nouvelle équipe de scouts. Exit les anciens Michel Flos, Georges Santos ou Fehrat Khiraz, le premier a été licencié, son avocat l’ayant confirmé à La Provence, les deux autres devraient ou ont subi le même sort. Ceux qui les remplacent sont arrivés, au début de ce printemps. Ils sont au même nombre de trois : Mathieu Seckinger, qui a officié au poste de scout à Manchester United, Benjamin Brat qui tenait le rôle à l’AS Nancy Lorraine et enfin l’Espagnol, Sergio Santomé, un choix de Longoria qui l’a côtoyé à Valence.

D’autres recrues à venir, notamment pour l’administratif

La direction sportive de l’Olympique de Marseille a pris forme, il est possible que d’autres renforts rejoignent le projet et dans tous les cas des recrues sont espérées, pour des fonctions plus administratives, on parle de l’arrivée prochaine d’un directeur du business ou de la communication.