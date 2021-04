OM : Les blessures de Thauvin, un coût équivalent à 4 M€

Florian Thauvin a passé 287 jours aux soins, depuis son retour à l’OM.

Depuis son retour définitif à l’OM en 2016, Florian Thauvin a été éloigné des terrains 287 jours, et n’a pas pu disputer 44 rencontres, en cinq ans. La saison dernière, il a n’a joué que deux petits matches, à cause d’une grave blessure, une arthroscopie, au niveau de la cheville. Un problème musculaire, qui a poussé l’ancien Bastiais à se faire opérer. Des absences, qui ont un coût pour l’Olympique de Marseille. Et la Sécurité Sociale. Mais au-delà, de l’aspect financier, c’est le sportif qui en souffre, le champion du monde 2018 étant l’un des meilleurs joueurs phocéens. Même si, rappelons-le, l’OM s’est qualifié pour la Ligue des Champions, sans lui l’année dernière…

Les blessures de Thauvin à l’OM valent 4 M€

Florian Thauvin, a le salaire le plus important de l’effectif marseillais (en l’absence de Strootman), avec un montant d’environ 5 millions d’euros brut par an. En fin de contrat cet été, le joueur offensif à une rémunération proche des 14 000 euros par jour, de ce fait, les problèmes musculaires de l’international français, ont une valeur proche des 4 millions d’euros. C’est d’abord l’OM qui trinque, en assumant les premiers jours d’absence. Mais au-delà de trois mois, la Sécurité Sociale prend le relai, avec un barème d’indemnisation qui lui est propre selon notamment, la nature de la blessure et l’indisponibilité, comme pour tous les salariés en France.

En fin de contrat, il pourrait quitter l’OM

Difficile, d’imaginer l’OM proposer une augmentation salariale, à un joueur qui est resté éloigné des terrain durant une saison entière. Le contrat de Florian Thauvin arrivant à échéance, il devrait quitter le club marseillais, libre. Son président, Pablo Longoria, a déclaré à La Provence, qu’il était compliqué de prolonger un tel élément : « Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparés à différents scénarios. » Pour rappel, l’ailier a joué 274 matches sous le maillot marseillais.