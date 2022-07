OM : Les maillots des gardiens de l’OM en images

Les maillots des gardiens de l’OM, pour la saison 2022-2023

Dans la foulée des nouveaux maillots à domicile, de la saison 2022-2023, dévoilés ce vendredi 1er juillet par l’Olympique de Marseille et son équipementier Puma, ont été révélés les tuniques que porteront les gardiens de but, du collectif phocéen. Forcément les pièces sont différentes du blanc teinté de bleu foncé, des joueurs de champ.

Noir et orange pour habiller les gardiens de l’OM

Pau Lopez et Steve Mandanda, s’ils sont toujours en duo de portier, évolueront épisodiquement, dans un ensemble noir. Avec un design en chevrons en léger dégradé de couleur plus claire, vers du gris. Pour tendre au blanc, pour marquer les sponsors, dont le nouveau qu’est le groupe automobile britannique, Cazoo. Le dos est totalement uni et ce maillot se compose à partir d’au moins 20% de produits recyclés.

Deux maillots à l’esthétique rigoureusement identique

Avec, s’ajoute un autre ensemble à l’esthétique rigoureusement identique, mais avec un plus chatoyant orange en dominant, une couleur notamment chère à Marseille, au groupe des South Winners. Le noir s’ajoute en secondaire.