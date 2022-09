OM: Les primes déjà gagnées par l’OM en Ligue des champions

L’OM a perdu pour son entrée en Ligue des champions, mais il reste des primes à viser pour le collectif phocéen.

Ce mercredi soir à Londres, l’OM a vaillamment combattu mais s’est incliné 2-0 face à Tottenham, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Plombés par l’exclusion au retour des vestiaires de Mbemba et le doublé de Richarlison, les marseillais ne touchent aucune prime avec ce résultat négatif, mais d’autres lui assurent déjà un petit matelas financier, cette saison en C1.

Plus de 20 M€ garantis à l’OM en Ligue des Champions

Vaincu au Tottenham Hotspur Stadium, l’OM ne recevra aucune prime liée à la performance, puisque seules une victoire ou une égalité sont récompensées, en phase de groupes. En attendant la réception de l’Eintracht Francfort la semaine prochaine, les phocéens ont déjà gagné 22,462 millions d’euros dans cette campagne de Ligue des Champions. De cette somme, une grosse partie provient de la prime à la participation, qui est la même pour tous les clubs engagés, à savoir 15,64 M€. Pour les 6,822 M€ restants, cela correspond à la prime au coefficient, calculé selon le classement UEFA des 32 équipes de la compétition. Au 27ème rang, l’OM revendique un montant bien inférieur à celui du PSG, qui flirte avec les 30 M€, pour ce seul poste de revenus.

Un bonus de 10 M€ si Marseille sort de sa poule

Dans un groupe D plutôt homogène, l’OM nourrit de grandes ambitions et aspire à sortir de sa poule pour disputer un huitième de finale, ce qui n’est plus arrivé en C1 depuis 2012. Si le club atteint cet objectif, il touchera une prime de 9,6 M€, soit l’équivalent de l’indemnité de transfert du Colombien Luis Suárez, acheté cet été à Grenade. Le club phocéen percevra également les revenus liés à l’audiovisuel, qu’il se partagera avec l’autre équipe française de la compétition, le PSG. Dans la même configuration l’année dernière, le LOSC avait reçu plus de 30 M€ de ce poste de revenus, malgré son élimination en huitièmes par Chelsea.