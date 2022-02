OM : L’évolution des affluences au Vélodrome cette saison 2021-2022

L’OM enregistre une moyenne de 48 000 supporters par match, cette saison.

La décevante 5e place de l’OM, lors de l’exercice 2020-2021, paraît bien lointaine. Après plus de deux tiers de saison, les Marseillais sont en pleine possession de leurs moyens, avec la deuxième place au classement du championnat, bien que celle-ci soit contestée par l’OGC Nice. Bizarrement, l’Orange Vélodrome, où les supporters affluent en masse, n’a pas permis au club d’engranger autant de points qu’il l’espérait. Avec seulement 20 unités prises, et 5 victoires en 13 matchs à domicile, les Phocéens n’ont pas encore montré leur meilleur visage à la maison.

Le Clasico au top des affluences du Vélodrome

Au total, l’OM a amassé plus de 622 000 supporters dans son enceinte, depuis le début de saison. C’est presque 150 000 personnes de plus que son premier poursuivant (le PSG avec environ 478 000). Le club phocéen peut compter sur ses fidèles abonnés, qui sont au nombre de 33 000, comme l’indiquait Jacques Cardoze, directeur de la communication à l’Olympique de Marseille, à Sportune, en octobre dernier. La meilleure affluence de cette saison est à mettre au profit du Clasico, avec plus de 65 000 spectateurs dans les gradins, soit un taux d’occupation de 98,3%. Les deux autres pointes, à plus de 60 000 supporters, ont eu lieu lors des réceptions de Metz, puis d’Angers.

Le stade de l’OM a connu huis clos et jauge cette saison

En moyenne, quasiment 48 000 supporters par match sont venus au Vélodrome. Cela correspond à un taux d’occupation de 72,3%, une baisse conséquente par rapport à novembre dernier. La 15e et 21e journée y sont pour beaucoup responsables. La première, à huis clos contre Troyes, résultait d’une peine infligée au club, après des jets de projectiles lors de la rencontre entre l’OM et le PSG. La seconde, contre le LOSC, était due à l’application des jauges limitant l’accès au stade à 5 000 spectateurs. La campagne en Ligue Europa n’a pas été impacté par ces jauges, avec une affluence moyenne similaire à celle du championnat (49 000). A contrario, le match de barrages de la Ligue Europa Conférence, contre Qarabag, n’a reçu que 26 000 soutiens dans l’écrin marseillais.

L’évolution des affluences au Vélodrome depuis le début de saison