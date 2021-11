OM : L’OM discute prolongation avec son sponsor majeur

L’OM a Uber Eats sur le maillot jusqu’en 2023. Et peut-être plus, selon les affinités.

C’est la mi-temps ou presque, du partenariat passé entre le groupe Uber Eats et l’OM ; le premier étant, depuis le commencement de la saison 2019-20, le sponsor majeur présent sur le maillot des hommes de Jorge Sampaoli. Le géant américain de la livraison de repas s’est engagé trois ans, jusqu’au terme de la saison 2022-23 prochaine.

OM et Uber Eats ensemble jusqu’en 2023

Cette semaine, il a prolongé de deux ans, jusqu’en 2024, son contrat noué avec la Ligue de football professionnel, dans le cadre du naming de la Ligue 1. Interrogé par le journal L’Equipe, ce jeudi, le PDG d’Uber Eats France, évoque l’Olympique de Marseille et le futur du rapprochement. « On est discussion. L’OM nous offre un rayonnement dans toute la France, car il y a environ 10 millions de fans de Marseille dans le pays. On n’est pas allé chercher ce partenariat que pour la ville, mais aussi pour sa résonance nationale », détaille Bastien Pahus, qui se contraint à « rien dire de plus, pour l’instant ».

« On est en discussions » affirme le PDG d’Uber Eats

L’Olympique de Marseille et Uber Eats ont signé conjointement au commencement de la saison 2019-20, pour trois ans. Le partenariat rapporterait près de 5 millions d’euros annuels au club phocéen. La marque californienne a pris la suite d’Orange, à l’avant sur le maillot des joueurs du groupe professionnel.