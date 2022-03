OM, LOSC : Cazoo, cette marque qui perce dans le sponsoring sportif

Un futur sponsor maillot commun à l’OM et au LOSC ?

Jeune et ambitieuse, telle est la marque Cazoo, annoncée ce samedi, par le journal L’Equipe, comme une suite possible à Uber Eats, à l’avant sur le maillot des joueurs de l’Olympique de Marseille, en tant que sponsor premium, à compter de la saison prochaine. Celle là même qui devrait voir le LOSC, également afficher le groupe britannique, de l’automobile d’occasion, sur la prochaine collection de ses maillots.

Une même marque à l’avant des maillots de l’OM et du LOSC ?

Rien de cela n’est encore officiel ça l’est, par contre, pour ce qui concerne le rapprochement avec l’Open de France de golf, le premier partenariat hexagonal, noué en ce début de mois de février. Cazoo est depuis, le naming de l’événement disputé au mois de septembre prochain. Mais alors, c’est quoi Cazoo ? Un spécialiste de la voiture d’occasion, d’abord centré sur le marché du Royaume-Uni et depuis, l’Allemagne, le Portugal, la France ainsi que l’Espagne, avec le rachat de Swipcar.

Déjà sponsor des clubs d’Everton et d’Aston Villa

C’est ce qui explique que « l’Amazon du marché des voitures d’occasion », ainsi que le groupe s’assume, deviendra officiellement, dès la saison prochaine, le sponsor maillot premium du FC Valence et de la Real Sociedad, dès ce 1er juillet. Ailleurs, la marque est officiellement associée, en Premier League, à Aston Villa, ainsi qu’à Everton depuis 2020 et jusqu’à la fin de cet exercice. Selon The Athletic, le contrat serait d’une dizaine de millions de livres annuelles (12 M€/an), des discussions seraient en cours, mais ce partenariat pourrait s’achever, au dernier jour de juin. Billard, fléchettes, rugby XIII, cricket… sont d’autres disciplines que soutient la marque.

Cazoo a été créé en 2018 avant d’être introduit en bourse

Fondée en 2018 par l’entrepreneur anglais, Alex Chesterman, Cazoo compte 4 000 employés et annonce être « l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe ». elle a été introduite à la bourse de New York, en 2021.