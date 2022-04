OM, LOSC, OL, ASM: Le 11 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 (hors PSG)

Sans les joueurs du PSG, voilà le 11 des mieux payés de la Ligue 1, saison 2021-2022.

Parce que dans le cas contraire, en prenant le 11 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1, sans distinction de clubs, il n’y a de place que pour des joueurs du PSG, voilà ci-dessous, ce que serait ce collectif, s’ils en sont exclus. Et là, la représentation devient-elle (un peu) plus large, avec des pensionnaires de quatre clubs : l’OM, l’OL, l’AS Monaco et le LOSC.

Hors PSG, l’OM, l’OL, le LOSC et l’ASM glissent des joueurs

Les joueurs du club princier sont majoritaires, au nombre de quatre, devant trois « Olympiens » de part et d’autre. Les onze ensemble pèsent 4,268 millions d’euros brut mensuels, en part fixe estimée, ce qui n’est pas bien moins que le seul salaire de Neymar, au Paris Saint-Germain, à 4,083 M€, par mois, selon les chiffres de la récente enquête du journal L’Equipe.

Boateng et Payet proche de la moyenne, N’Dombélé a rogné sur ses émoluments

En moyenne, un joueur de cette équipe dépasse les 4,6 millions d’euros par an ; c’est un peu plus que n’en gagnent le défenseur Jérôme Boateng à Lyon, et le milieu offensif, Dimitri Payet, à Marseille. C’est aussi l’équivalent du salaire versé par l’OL, à Tanguy Ndombélé, qui en perçoit sinon 600 000, tous les mois. Pour revenir chez les Gones, il a consenti à réduire de 100 000 euros ses émoluments ; le reste étant à la charge des Spurs de Tottenham qui l’emploient.

Le 11 le mieux payé de la Ligue 1 (hors joueurs du PSG)

Dans le détail :

Alexander Nübel (AS Monaco) = 400 000 €/mois

Djibril Sidibé (AS Monaco) = 240 000 €/mois

William Saliba (Olympique de Marseille) = 310 000 €/mois

Jérôme Boateng (Olympique Lyonnais) = 350 000 €/mois

Emerson (Olympique Lyonnais) = 280 000 €/mois (+ 70 000 €/mois de Chelsea)

Cesc Fabregas (AS Monaco) = 600 000 €/mois

Renato Sanches (Lille LOSC) = 338 000 €/mois

Tanguy Ndombélé (Olympique Lyonnais) = 350 000 €/mois (+ 150 000 €/mois de Tottenham)

Dimitri Payet (Olympique de Marseille) = 350 000 €/mois

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) = 650 000 €/mois

Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille) = 400 000 €/mois