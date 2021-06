OM, LOSC, OL… Combien ça coûte de recruter Nathanaël Mbuku (Reims) ?

Le mercato se joue aussi entre clubs de la Ligue 1.

Il n’a que 19 ans, mais il sort d’une saison quasiment pleine, avec le Stade de Reims : 32 matches, 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, cette saison 2020-21. Nathanaël Mbuku est bien lancé dans sa carrière naissante, sa progression va l’emmener à changer de club, peut-être dès cette saison, tant il semble qu’il est convoité. Récemment, RMC Sport évoquait l’intérêt du LOSC, à son sujet. Foot Mercato, ajoute l’OM, l’OL et l’AS Monaco, en plus dans la liste.

OM, LOSC, OL et ASM sur le même Nathanaël Mbuku

C’est Reims qui l’a lancé dans le grand bain, il est donc au club comme dans son cocon. L’en déloger ne sera pas chose aisée, il faudra d’abord convaincre le club de Jean-Pierre Caillot, de le céder sur le mercato, à débuter bientôt. Nathanaël Mbuku est valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt et près d’une douzaine, du côté de l’Observatoire du football. Sachant, précise RMC, que le Stade de Reims voudrait 15 millions d’euros, bonus compris, et inclure dans l’opération, un pourcentage à la revente.

Deux ans de contrat à rendre au Stade de Reims

Le moment est charnière pour le club champenois, car Nathanaël Mbuku n’a plus que deux saisons dans son contrat et s’il est à ce point convoité, il sera difficile de le prolonger. Il gagne près de 180 000 euros brut la saison, et plus avec les primes, il prétendra a bien plus en rejoignant l’un des quatre clubs cités plus haut. Quatre des formations les plus huppées du championnat. Rien que ça.