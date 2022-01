Les affluences (faméliques) de la 21e journée et le classement des clubs

A l’instar du Vélodrome pour le choc OM – LOSC, les stades de la Ligue 1 ont sonné creux, ce week-end.

Bis repetita. La 21e journée du championnat de Ligue 1 a, comme la précédente, été marquée par la limitation de supporters dans les stades. L’affluence moyenne des matchs de ce week-end n’est guère plus élevée que celle de la semaine passée et dépasse péniblement les 4 500 spectateurs. La bonne nouvelle est qu’il n’y a eu aucun report de match, ni huis clos.

OM – LOSC devancé par RCSA – MHSC

Ce week end, il y avait la grosse affiche entre l’OM et le LOSC (1-1). Même si le choc nous a réservé de multiples rebondissements, ce n’est pas cette confrontation qui a attiré le plus de monde dans le stade, mais La Meinau qui totalise le plus de fréquentation, à 5 217 spectateurs recensés pour le match RC Strasbourg – MHSC (victoire 3,1 des Alsaciens)

Monaco, très loin derrière

Si la majorité des rencontres a tourné aux environs des 5 000 spectateurs, il existe quelques exceptions. O n peut faire référence à Troyes, à Lorient ou encore à Reims, il est très difficile de passer à côté de l’affluence de l’AS Monaco. Seulement 2 633 supporters ont assisté à la victoire sans appel de la formation monégasque contre Clermont au Stade Louis II, sur le score de 4-0.

Les affluences de la 21e journée

Strasbourg – Montpellier = 5217

Marseille – Lille = 5034

Nice – Nantes = 5000

Saint-Etienne – Lens = 5000

Rennes – Bordeaux = 4951

Paris – Brest = 4925

Lorient – Angers = 4387

Troyes – Lyon = 4224

Reims – Metz = 3923

Monaco – Clermont = 2633

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 508 862 11 46 260 Paris 426 064 10 42 606 Lille 305 317 9 33 924