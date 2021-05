OM : « Marseille dans le sang », le maillot 2021-22 x Puma est sorti [OFFICIEL]

L’Olympique de Marseille et Puma dévoilent ce vendredi, les maillots domicile, de la saison 2021-22.

A ceux qui ont le club dans la peau, et le sang bleu phocéen, c’est à eux en premier que s’adresse Puma, dans sa campagne débutée ce vendredi matin, pour accompagner la sortie du maillot domicile 2021-22 de l’OM et les premier jours qui vont suivre, jusqu’à ce dimanche et la réception d’Angers, en Ligue 1. A cette occasion, les hommes de Jorge Sampaoli revêtiront leur nouvel habit de lumière.

« Marseille dans le sang » pour accompagner le maillot de Puma pour l’OM

« Marseille dans le sang » est donc la story derrière ce maillot. Cette 4e collection de Puma pour le club, célèbre « l’héritage d’un club qui se distingue par sa passion contagieuse ». Elle est un hommage « à une période historique du club qui fut un marqueur dans le chemin qui a conduit les olympiens au sacre européen », avec le col en V et les bandes bleues sur les épaules. Au siècle dernier, c’est le groupe Panasonic qui occupait l’espace promotionnel à l’avant des tuniques. Aujourd’hui, c’est Uber Eats.

Un teasing humoristique pour préparer le terrain de la sortie

Diffusé depuis quelques jours, en teasing de la sortie, le clip produit avec l’ex-latéral Eric Di Meco et un nourrisson biberonné à l’Olympique de Marseille, donne le ton de cette révélation. Puisse cette fraîcheur accompagner les Phocéens sur les terrains, la saison prochaine. Ces maillots, pour le modèle domicile, seront portés avec un short et des bas blancs. Deux versions seront proposées par Puma aux fans : l’authentique, identique à celui que portent les joueurs sur le rectangle vert et le replica. Ces pièces sont plus écologiques, puisque produites en fibre de polyester recyclé et labellisé : « Forever Better – Contains recycled materials ».

A la vente aux supporters, à partir du 17 mai

Les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront donc la tenue ce dimanche soir, pour la 37e journée de Ligue 1. Le maillot domicile 2021-22 de Puma pour l’OM sera disponible à la vente à compter de ce 17 mai en ligne, et le 19 mai pour les espaces physiques officielles et revendeurs.