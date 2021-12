OM : Martial à l’OM, la grosse cote des bookmakers

Anthony Martial pourrait partir de Manchester, cet hiver. Pour aller où ?

Alors qu’il est annoncé sur le départ de Manchester United, où il joue peu cette saison, Anthony Martial se rapprocherait de l’Espagne et du FC Séville, selon des informations récentes de la radio RMC. Chez les bookmakers anglais, l’Andalousie est aussi la destination numéro un de l’international français, dans le cas d’un transfert, d’ici au mois de février.

Séville en pole, l’OM derrière en outsider

Anthony Martial à Séville paye 3 fois la mise initiale, environ. Mais c’est après, le club qui suit dans la hiérarchie qui nous intéresse surtout : l’Olympique de Marseille, en outsider placé, comme deuxième alternative. A une cote toutefois plus lointaine de 10 contre un. S’il est vrai que le club phocéen cherche du renfort devant, l’opération Martial semble toutefois bien difficile à matérialiser, alors que Marseille est sous vigilance de la DNCG.

Anthony Martial de retour en Ligue 1 ?

Il n’y a de surcroît pas eu de rumeurs récentes, associant l’ailier de 26 ans à la formation phocéenne. Néanmoins, chez les bookmakers anglais, la piste est jugée plus sérieuse qu’un retour du joueur à Monaco qui suit, à la cote de 12. Sont aussi évoqués, à 12 également, Newcastle et West Ham. Et à la coter plus large (donc moins probable) de 25, pour qu’il vienne renforcer les rangs du PSG.