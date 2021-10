OM : Milik, son bolide à 200 000€ pour tailler la route au volant

Arkadiusz Milik n’a peur de personne, en AMG G63!

Nous l’avons souvent remarqué à Sportune, mais le choix des voitures des joueurs de football, en disent parfois long, sur leur personnalité. Prenez, Arkadiusz Milik, l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Sur le terrain il est, du haut de son mètre 86 pour 80 kg environ, un redoutable franchisseur des défenses adverses.

L’attaquant de l’OM en impose au volant

Et bien au volant, c’est sensiblement pareil, pour l’international polonais. A savoir que, face à son imposant bolide, peu résisteraient sur le gabarit. Arkadiusz Milik roule en effet au volant d’un Mercedes AMG G63. Un engin qui a très bonne cote, chez les footballeurs professionnels ; citons Philippe Coutinho au Barça, Cristiano Ronaldo, ou le milieu du PSG, Georgino Wijnaldum et l’ex, David Luiz, qui vendait le sien, en ligne.

What a support! Thanks 💪👏 Quel beau soutien ! Merci 👏💪 pic.twitter.com/AQIwn9ikAG — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 26, 2021

Arkadiusz Milik roule pour le 4×4 signé Mercedes

Ce 4×4 du constructeur aux anneaux, que Milik a choisi noir (voir ici les images), est bestial, sur la forme (il pèse plus de 2 tonnes et demi), que le fond, avec son moteur V8 de 4,0 litres qui lui autorise d’avaler le 0 à 100 km/h en 4, 5 secondes et de flirter avec les 220 km/h. Pour un si gros modèle, c’est costaud.