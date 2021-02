OM – OGC Nice : Les audiences de la soirée sur Canal

Le match en retard de Ligue 1 entre l’OM et l’OGN était soumis à forte concurrence et dans une case inhabituelle pour du foot national.

La rencontre entre L’OM et Nice (3-2) au stade Vélodrome, a été au rendez-vous en terme de spectacle. Initialement prévu le 21 novembre dernier, le match de la 11ème journée a été reporté, à cause du nombre élevé de cas de Covid-19 au sein de l’effectif niçois. C’est dans un stade vide, en pleine semaine, que l’opposition entre les deux clubs du sud a eu lieu. Une programmation un mercredi soir, qui a des conséquences sur le nombre de téléspectateurs, présents sur Canal +.

Une audience moyenne

L’audience d’hier soir, est nettement en baisse par rapport à celle de la rencontre de dimanche dernier. Le choc entre Bordeaux et le club phocéen, avait réuni près de 906 000 personnes. Selon Destination Télé, 572 000 abonnés étaient devant leur écran, hier à 21h sur Canal+, pour assister à la victoire de l’OM face aux Niçois. En tête des audiences, la série DOC sur TF1, avec 4 091 000 de téléspectateurs, d’après PureMédias.

OM-Nice attire deux fois moins que Barça-PSG

Diffusé sur RMC Sport 1 mardi dernier, le choc entre le Barça et le PSG (1-4), a fait le double des audiences par rapport au match entre l’OM et Nice. Près d’un million de téléspectateurs, ont regardé la démonstration du club francilien face aux Barcelonais. Un score, qui équivaut au record de la saison en Ligue 1, établit par Canal + lors de son retour le 7 février dernier, pour le Clasico entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.