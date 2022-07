OM, OGCN : Ça coûterait combien de recruter Alassane Pléa (Borussia M’gladbach) ?

Vers un retour en France d’Alassane Pléa ?

Vers un retour en Ligue 1 pour Alassane Pléa? L’attaquant français du Borussia M’Gladbach pourrait, en effet, retrouver les pelouses du Championnat de France. À en croire le journal L’Équipe, l’OM et l’OGC Nice seraient intéressés par le joueur de 29 ans. Lucien Favre, le nouvel entraîneur aiglon, aimerait rapatrier l’attaquant qu’il connaît bien puisqu’il a évolué sous ses ordres de 2016 à 2018, déjà à Nice. L’Olympique de Marseille, très actif sur le mercato, devra se séparer d’un attaquant s’il souhaite attirer l’international français (1 sélection).

L’OM et l’OGC Nice, candidats au retour de Pléa en Ligue 1

Formé à L’OL, Alassane Pléa avait quitté les Gones à l’été 2014, après seulement 12 matches avec l’équipe première, pour s’engager à l’OGC Nice. Il n’avait coûté que 500 000 euros au club azuréen, qui l’a revendu quatre ans après à la formation allemande, pour 23 millions d’euros. En fin de contrat l’année prochaine, l’intéressé a décliné les offres du Borussia Mönchengladbach, qui souhaitait le prolonger. L’ex-niçois est valorisé autour de 15 millions d’euros par Transfermarkt, mais moitié moins pour l’Observatoire du football. Selon le quotidien sportif, « Gladbach » serait enclin à le céder 8 millions d’euros.

Un salaire accessible pour les deux clubs

En signant en Allemagne, Pléa a vu son salaire naturellement gonfler. Il toucherait cette saison, près de 4,5 millions d’euros brut, hors variables, selon Bild. C’est l’équivalent d’un joueur du top 5 du vestiaire marseillais et à Nice, plus que n’importe quel autre joueur, et cela, sans penser à une possible revalorisation salariale, qu’est en droit de demander le natif de Lille. L’OM, enfin, a l’avantage sportif de disputer la Ligue des champions, que ne proposent, ni l’OGCN, ni son club actuel.