OM, OGCN : Combien vaut désormais Jordan Amavi sur le mercato ?

Jordan Amavi appartient toujours à l’OM, mais l’OGCN pourrait lever l’option d’achat sur le prêt, actuellement en cours.

D’un prétendant à l’Europe à un autre. Jordan Amavi, n’obtenant que très peu de temps de jeu du côté de l’OM, a été prêté, avec option d’achat, en janvier dernier, jusqu’à la fin de saison à l’OGCN. Il s’agit d’un retour dans son club formateur pour le latéral gauche. C’est à Nice qu’il fait ses premiers pas pro, avant d’être transféré à Aston Villa, en juillet 2015, contre 11 millions d’euros. Après deux exercices chez les Villans, le joueur est prêté, puis recruté par Marseille. Les Phocéens déboursent 10 millions d’euros durant le mercato estival 2018, pour s’offrir les services de l’ancien international espoir français.

Le joueur a prolongé de 4 ans avec l’OM en 2021

La valeur marchande de Jordan Amavi a bien chuté depuis son arrivée en France. Evalué à 16 M€ quelques mois après être devenu Olympien, le joueur n’en vaut plus que 7, d’après Transfermarkt. Il s’agit d’une baisse supérieure à 50%. Du côté de l’Observatoire du football (CIES), la chute est encore plus importante, puisque sa valorisation se situe entre 2 et 4 millions d’euros. Sa prolongation, l’été dernier, jusqu’en 2025 n’a rien changé. Ces montants sont proches de la valeur de l’option d’achat inclue dans le prêt. Celle-ci est estimée à 5 millions d’euros, d’après L’Equipe.

L’OGCN pourrait lever l’option d’achat pour Jordan Amavi

En janvier dernier, le directeur du football du club, Julien Fournier, a répondu aux questions de Nice-Matin, et a annoncé son intention de conserver son numéro 12, au-delà de juin. Le joueur de 28 ans est arrivé pour combler le départ d’Hassane Kamara à Watford, lors du mercato hivernal. Si Melvin Bard lui est largement préféré dans le couloir gauche, cela ne l’empêche pas de grappiller des minutes à l’international espoir français. Encore dans la course pour l’Europe, l’effectif niçois pourrait avoir trouver la paire de latéraux sur le côté gauche pour la saison à venir. Il ne reste plus qu’à s’en assurer, à l’ouverture du marché des transferts.