OM, OL, ASM : Ce que rapporte cette Ligue Europa aux Français

Un club qualifié et deux qui le peuvent encore, les Français en Ligue Europa.

Une victoire et deux nuls, le bilan des trois équipes françaises, engagées ce jeudi en Ligue Europa. Si l’OM nourrit des regrets de son match livré à la Lazio (2-2), l’AS Monaco contre le PSV (0-0) et l’OL vainqueur 3-0 du Sparta Prague, ont fait le job. Et même parfaitement pour les Gones, qualifiés pour la suite du tournoi.

L’OL dépasse les 10 millions avec la qualification

Ce succès permet à Lyon de franchir le seuil des 10 millions d’euros de gains, dans la compétition, avec 630 000 euros de plus, acquis de cette nouvelle victoire. L’OL en a décroché quatre jusqu’ici qui lui rapportent 2,52 millions d’euros. Plus 3,63 millions d’euros de la part commune à toutes les équipes engagées dans la phase finale et 3,96 millions de la part du classement au coefficient, pour lequel Lyon est bien placé, en troisième position.

Sur les primes Monaco fait la course en tête

Après quatre journée, les Gones ont gagné 10,1 millions pour leur performance sportive et ont la garantie de gonfler de 1,7 millions de plus le total, avec la qualification, pour la phase à élimination directe. L’AS Monaco a des chances d’y participer également. Le club princier a jusqu’ici plus cumulé, puisqu’il a joué les préliminaires de la Ligue des champions. Ainsi, à l’addition du bonus collectif de 3,63 millions, des résultats en phase de groupe et de la part du classement au coefficient, l’ASM est certaine de toucher a minima, 13,08 millions d’euros.

Quatre nuls et des regrets pour l’OM

Quant à l’OM, auteur d’une quatrième nul ce jeudi (chacun étant payé 210 000 euros), il a remporté 7,77 millions d’euros, en se classant huitième au coefficient (pour un bénéfice de 3,3 millions d’euros). Ces chiffres sont ceux du terrain, à la fin, ils seront augmentés par l’apport des diffuseurs de la télé, en fonction du parcours de chacun et du nombre qui se qualifiera pour le tour final.