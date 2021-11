OM, OL, ASM : Le détail des primes gagnées en Ligue Europa

Le point sur les primes gagnées par les clubs français en Ligue Europa.

C’en est terminé pour l’Olympique de Marseille, qui ne verra pas la phase éliminatoire de la Ligue Europa. Au mieux, les Phocéens peuvent-ils espérer être reversés, dans la nouvelle Ligue Europa Conférence. En revanche, la Ligue Europa va se poursuivre, pour l’OLympique Lyonnais et l’AS Monaco, qualifiés pour les huitièmes et premier de groupe. Une performance qui rapporte aux deux formations concernées.

L’AS Monaco qualifiée et première sur les primes

Un chouïa plus à Monaco, car les hommes du club princier sont passés par les barrages qualificatifs à la Ligue des champions, lesquels gonflent le total de leurs primes. A ce stade, avant le dernier match de la phase de groupe, l’ASM a déjà de certain, 13,71 millions d’euros, pour bonus acquis jusqu’ici, que l’on peut ainsi décomposer : 3,63 millions communs à toutes les équipes, trois victoires à 630 000 euros chacune et deux nuls payés 420 000 euros (210 000 € X 2), un supplément de la Ligue des champions et la part au coefficient, qui rapporte 2,77 millions d’euros.

Plus de 10 M€ hors audiovisuel et qualif pour l’OL

C’est un minimum garanti pour Monaco, sachant que le complètera la part finale des droits télé et les 1,2 millions d’euros de la qualif, pour les huitièmes, puisque les joueurs de Niko Kovac sont certains d’y participer. Selon le même mode de calcul, hors droits de l’audiovisuel et moins la prime des huitièmes, que les Gones joueront également, l’OL cumule jusqu’ici 10,74 millions d’euros, de sa campagne 2021-2022 en Ligue Europa.

L’OM ne peut plus viser que la Ligue Europa Conférence

Et l’Olympique de Marseille, enfin, est plus loin à 7,77 millions d’euros, avec une phase de groupe à quatre matchs nuls, à 210 000 euros chacun. Les joueurs de Jorge Sampaoli, s’ils ne perdent pas contre le Lokomotiv Moscou, seront reversé en barrages de la Ligue Europa Conférence, avec l’occasion d’accéder aux huitièmes de finale du tournoi. Lesquels valent financièrement moitié moins, qu’en Ligue Europa, soit 600 000 euros.