OL, OM, ASM : Quelle est la probabilité qu’ils gagnent la Ligue Europa ?

La Ligue Europa deviendra-t-elle la propriété d’un club français ? C’est a priori peu sûr…

Un, l’OL, qualifié et le premier du tournoi, un autre, l’AS Monaco, en ballotage très favorable et le dernier, l’OM, troisième et forcé de gagner en Turquie : voilà, à quelques heures de l’avant-dernière journée de la phase de groupes, le point des clubs français, engagés en Ligue Europa. Les chances de voir les matchs éliminatoires ne sont pas les mêmes pour tous et de fait, non plus, celles d’aller au bout du tournoi.

L’OL et l’ASM ont 3% de chances, l’OM moins du pour cent

La plateforme FiveThirtyEight les mesures, d’après son score SPI, qui classe les équipes en fonction d’une offensive et une défensive. Cela donnant un relevé des probabilités de chacun, de franchir les étapes, jusqu’à la victoire finale. L’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco partagent un même ratio. Il est de 3%, qu’ils de soulèvent le trophée de la Ligue Europa, cette saison, à ce stade précis du tournoi. C’est peu, mais celles de l’Olympique de Marseille sont ici données inférieures, au pour cent.

Les reversés de la Ligue des champions en costauds ?

C’est autant que le LOSC, dans le cas où le club nordiste serait reversé en huitièmes de finale de la Ligue Europa, depuis la Ligue des champions. Plus sûrement que les clubs français, le RB Leipzig, puisqu’éliminé des huitièmes de la C1, n’a plus que la Ligue Europa à viser, a le ratio le plus élevé à 12%. Il devance le Borussia Dortmund (sûr de rejoindre la C3), à 9% et le club anglais, West Ham, à 8%. La route est encore très longue, d’ici au 18 mai 2022, au rendez-vous final, programmé au stade Ramón-Sánchez-Pizjuán de Séville.