OM, OL : Combien ça coûte de recruter Lucien Agoumé (Inter) ?

L’OM et l’OL suivraient une même piste, du côté de l’Italie.

D’après FcInterNews, l’OM et l’OL suivraient de près le milieu de terrain de l’Inter, Lucien Agoumé, prêté à La Spezia cette saison. Il a été le capitaine de l’équipe de France, dans différentes catégories de jeunes, et le coéquipier d’un certain Isaac Lihadji. Le Français, formé à Sochaux, réalise une saison honorable pour un jeune joueur de 19 ans, avec neuf matches joués en Série A. Avant d’être prêté, il avait disputé seulement trois rencontres avec le club milanais, souvent cantonné à l’équipe réserve à son arrivée.

Un bon profil pour l’OM et l’OL

Né à Yaoundé au Cameroun, l’Inter Milan le recrute depuis le FC Sochaux, contre une indemnité de transfert de 4,5 M €. Depuis son arrivée en Italie, sa valeur marchande a légèrement diminué, Transfermarkt, l’évalue désormais 3,5 M €. Concernant l’Observatoire du football, il estime sa valeur entre 4 et 7 M €. Un prix raisonnable, pour un joueur pisté par des grands d’Europe comme Manchester City, Dortmund, ou encore la Juventus au moment de son arrivée en Italie.

Un salaire abordable

Surnommé le « nouveau Pogba » en Italie, il a signé un contrat jusqu’en jusqu’en 2023, chez les Interistes. Pourtant, des rumeurs d’Italie évoquent une prolongation jusqu’en 2024, voir 2025, mais rien n’a été officiellement annoncé à ce sujet. Avec les Nerrazzuri, Lucien Agoumé touche 40 000 € brut par mois. A noter, que les Phocéens et les Gones ne sont pas les seuls intéressés par le Français, le Bayern et Villarreal seraient aussi dans le coup.