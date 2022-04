OM – OL : L’OL à Marseille avec le nouveau maillot 4th 2022-23

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais porteront un ensemble inédit sur la pelouse de Marseille, dimanche.

Une fois n’est pas coutume, Adidas commence par la fin. En dévoilant, pour première pièce de la collection de la saison prochaine, le maillot fourth 2022-2023 de l’OL, que les joueurs de Peter Bosz étrenneront ce dimanche soir, sur la pelouse du Vélodrome face à l’OM, pour un bouillant Olympico.

L’OL face à l’OM avec un premier maillot de sa saison 2022-2023

A dominante de bleu, accompagné de rouge et de doré pour marqueurs, des sponsors ou de l’équipementier allemand qui le produit, ce maillot ne sera pas le principal des Gones, seulement porté, si cela suit la logique ordinaire, en certaines soirées de gala, comme peut l’être le match face à Marseille.

Un fourth sur fond de bleu foncé teinté de rouge et de doré

Il puise son inspiration dans, « les racines de Lyon et les valeurs du club » et pour un nombre limite, il porte la devise « Rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur ». Le short et les bas portés avec seront du même bleu foncé assorti, avec les bandes d’Adidas en long sur le côté des cuisses. Ce maillot est le tout premier de la saison 2022-2023 prochaine, dévoilé par un club de la Ligue 1.